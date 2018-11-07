صور تجمع رونالدنيو ونجمات عربيات في المغرب

أخبار الآن | مراكش - المغرب (صحف)

حرصت عدد من النجمات العربيات على المشاركة في احتفالات ذكرى المسيرة الخضراء بالمغرب، والتي أقيمت مساء الثلاثاء في مدينة العيون، كما حرص نجم الكرة البرازيلية والعالمية، واللاعب السابق لفريق برشلونة الإسباني، رونالدينهو، على المشاركة في المباراة الاستعراضية، التي اقيمت بملعب الشيخ الغضف. وخلال توجههم على متن الطائرة، تسابقت عدد من النجمات لالتقاط صورة تذكارية مع رونالدينهو،

وكان من أبرزهم الفنانة غادة عبد الرازق، التي نشرت صورتها وهي تجلس بجانبه عبر حسابها الرسمي على انستغرام، وعلقت عليها قائلة: "مع أحسن لاعب فى طريقنا إلى عيون بالمغرب لحضور احتفالات المسيرة الخضراء".

كما نشرت روجينا صورتها مع رونالدينهو ً أيضا وأرفقتها بتعليق: "الأسطورة رونالدينهو"، فيما نشرت روبي صورة لها مع نجم برشلونة السابق وكتبت: "المسيرة الخضراء بالمغرب".

أما الفنانة المغربية سلمى أرشيد التي ستحيي حفل المسيرة الخضراء، فقد نشرت صورتها معه وعلقت قائلة: "إلى جانب الأسطورة متجهين إلى العيون إن شاء الله"، بينما كتبت شذى حسون ً : "مع العظيم رونالدينهو.. معا إلى المسيرة الخضراء".

الجدير بالذكر أن المسيرة الخضراء تحتفل بها دولة المغرب في السادس من نوفمبر كل عام، ويشارك في احتفالات هذا العام عدد كبير من النجوم، من أبرزهم الفنان حسين فهمي ورانيا يوسف وغادة عبد الرازق وغيرهم.

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