الممثل Wesley Snipes سيدفع 9.5 مليون $ لمصلحة الضرائب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( فوكس نيوز )

طُلِب من ممثل هوليوود الشهير ويسلي سنايبس سداد الضرائب التي تهرب منها لأكثر من 3 سنوات على الرغم من محاولاته القوية لإقناع دائرة الإيرادات الداخلية بأنه لا يملك الأموال ، وفقا لمجلة هوليوود ريبورتر.

وحسب المجلة فإن دائرة الإيرادات الداخلية حاولت في الأصل جمع مبلغ 23.5 مليون دولار من الممثل ، لكنه رد على الدائرة بتقديم عرض تسوية بمبلغ 850،000 دولار ، وهي الآلية التي من شأنها أن تسمح له بتسوية ديونه، دون أن تصادر داذرة الديون بيته .



لكن مكتب ضريبة الدخل الأمريكي رفض العرض ، الأمر الذي دفع سنايبس لتقديم التماس لإلغاء القرار.

ومع ذلك ، أصدرت المحكمة الضريبية عبر القاضية كاثلين كيريغان حكما نهائيا على ممثل "بليد" ، وقالت بأن سنايبس فشل في إقناع المحكمة بأنه لا يملك الأصول لدفع أكثر من 850،000 دولار.

وأفادت "هوليود ريبورتر" بأن ضابط تسوية بحث في حيازات وممتلكات الممثل الفعلية وقرر أن المبلغ المعقول الذي يمكن جمعه كان حوالي 17.5 مليون دولار.

على الرغم من تخفيض مبلغ التسوية ، ما زال سنايبس يحاول العودة للقتال. ومضى يقول إن مستشاريه الماليين أخذوا قروضاً وتخلصوا من الموجودات دون أن يعلم .وأصدر إفادة خطية من المستشار يعترف فيها بسوء تصرفه ، لكن الممثل لم يتمكن من تقديم أي مستندات مع إثبات تحويل أصوله.

على الرغم من أن ضريبة سنايبس قد تقلصت في نهاية المطاف إلى 9.5 مليون دولار ، إلا أن الممثل البالغ من العمر 56 عاما يرفض التنازل عن عرضه الأصلي البالغ 850،000 دولار.

اقرأ أيضاً :

ميغان تفوز على هاري بمنافسة لرمي الأحذية في نيوزيلندا (صور)

ناعومي واتس بطلة لـ "Game of Thrones"