وفاة اللبنانية أمل حمادة إثر جلطة دماغية حادة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

توفيت اللبنانية أمل حمادة إثر تعرضها لجلطة دماغية حادة عن عمر يناهز 41 عاما.

اشتهرت أمل حمادة بخفة ظلها وانتقادها للفنانين بطريقة لاذعة، وعانت من مشاكل صحية في الأونة الأخيرة أدخلت على إثرها المستشفى وتوفيت على إثر ذلك.

ونشر إبن خالة أمل تغريدة عبر حسابه على "تويتر" قال فيها " ابنة خالتي، الكوميدية أمل حمادة أصيبت بجلطة دماغية حادة وهي في حال موتّ سريري، أخذت أمل معها ضحكتها وخفّة ظلها"، وذلك قبيل إعلان وفاتها بعد نقلها إلى مستشفى النجدة في النبطية جنوب لبنان.

أمل حمادة توفيت بنفس الطريقة التي توفي فيها شقيقها ويبدو أن أفراد عائلتها يعانون من مرض وراثي.

وكان أول ظهور لأمل حمادة في تقرير تلفزيوني عرض في أحد البرامج، وهي حظيت بشهر واسعة، بعد أن قالت "شو إنقرضوا الرجال".

واشتهرت أمل حمادة بعدة تعابير صارت تتردد بين الناس من بينها "شو مين ماخدة" التي وجهتها إلى ميريام فارس بسبب رفضها الكشف عن صور زوجها، كما يتم تداول مقابلاتها بكثرة على يوتيوب ومواقع التواصل الإجتماعي.



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