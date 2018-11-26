«Ralph Breaks the Internet»يحتل المركز الأول في شباك التذاكر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

احتل فيلم الرسوم المتحركة الجديد «Ralph Breaks the Internet» المركز الأول في شباك التذاكر الأمريكية في أسبوعه الافتتاحي بعائدات 55.7 مليون دولار لتصبح بعد إضافة عائدات عيد الشكر 84.5 مليون دولار.

يشار إلى أن الجزء الثاني من الفيلم هو تتمة الجزء الأول من إنتاج عام 2012، حيث يتمكن "رالف" و"فانيلوب" من الهروب بطريقة أو بأخرى من عالمهما واكتشاف عالم الإنترنت.

وشارك في الأداء الصوتي للفيلم كل من النجوم جون سي رايلي وألان توديك وسارة سيلفرمان وجيمس كوردن وجاك ماكبرير وجوردي بينسون وجين لينش وريتش مور وفيل يونستون وغيرهم.

الفيلم من بطولة أصوات سارة سيلفرمان، وجون سى رايلى، وادينا مينزل، وكريستين بيل، وآلان توديك، وماندي مور، وكيلى ماكدونالد، وأولايى كرافالو، وأنتونى دانييلز، ومن إخراج وتأليف فيل جونستونن وريتش مور، بالإضافة إلى جيم ريردون، وباميلا ريبون.

وتدور أحداث الجزء الثانى من الفيلم بعد 6 أعوام من إنقاذ المكان من ثأر Turbo، كسرت Sugar Rush خزانة الممرات، ما دفع Ralph وVanellope للسفر إلى الإنترنت عبر جهاز توجيه Wi-Fi المثبت حديثًا في Arcade في Litwak لاسترداد قطعة قادرة لإنقاذ اللعبة.

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