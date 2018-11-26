هل ستوافق وفاء عامر على بطولة مسلسل ياسمين صبري الجديد؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

رشحت الفنانة المصرية ياسمين صبري مؤخراً ، الممثلة المصرية وفاء عامر، للمشاركة في بطولة مسلسلها الجديد، والذي لم يتحدد اسمه بعد حتى الآن، كما أنه من المقرر عرضه في رمضان المقبل.

وصرح مصدر: "أن صبري تواصلت مع وفاء عامر ، كما أبدت رغبتها في مشاركتها مسلسلها الجديد، حيث وافقت عامر بشكل مبدئي، وطلبت قراءة المعالجة الدرامية لتحديد موقفها منها بشكل نهائي، إلا أنها لم تتعاقد بشكل رسمي معها".

كما يذكر أن آخر أعمال وفاء عامر كان مسلسل “نسر الصعيد” ، والذي شاركها البطولة محمد رمضان ودرة وعائشة بن أحمد ، وكان من إخراج ياسر سامي والذي عُرض في رمضان الماضي.

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