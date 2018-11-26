الموت يغيب المخرج الإيطالي برناردو بيرتولوتشي

أخبار الآن | إيطاليا - روما (رويترز)



توفي المخرج الإيطالي الحائز على الأوسكار، برناردو بيرتولوتشي، Bernardo Bertolucci عن عمر ناهز 77 عاما، بحسب ما أعلنه الوكيل الإعلامي الخاص به، اليوم الاثنين. وكان سبب الوفاة إصابته بالسرطان.

وكان المخرج الراحل حصل من خلال فيلم "الإمبراطور الأخير" - وهو فيلم ملحمي عن آخر الأباطرة الحاكمة في الصين - على تسع جوائز أوسكار في عام 1988، من بينها جائزة أفضل صورة وأفضل إخراج.

وقالت وكالة "بونتو آند فيرجولا" الخاصة بصانع الأفلام الراحل، في بيان لها، إن بيرتولوتشي توفي في منزله بروما، في السابعة صباحا (0600 بتوقيت جرينتش). إلا أن الفيلم الأكثر شهرة لبيرتولوتشي، هو فيلم "التانجو الأخير في باريس"، وهو من إنتاج عام 1972.





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