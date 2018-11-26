الموت يغيب الفنان المصري عادل أمين

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

توفي الفنان المصري عادل أمين عن عمر ناهز الثلاثة والثمانين عاماً بعد صراع مع المرض.

بدأ الراحل حياته الفنية في سبعينيات القرن الماضي، وقدم ما يقارب من المئة والأربعين عملاً فنياً.

وأوضحت مواقع إخبارية مصرية، أن الفنان الراحل فارق الحياة صباح اليوم الاثنين في أحد المستشفيات.

ولد عادل أمين عام 1935، واشتهر بأدوار فنية متعددة، أهمها دوره الشهير "عزرا" في مسلسل رأفت الهجان، كما شارك بأعمال فنية هامة مثل ليالي الحلمية والبشاير.

شهد شهر رمضان الماضي، آخر ظهور للفنان المصري الراحل، حيث شارك في الشهر المبارك بثلاثة مسلسلات هم ابوعمر المصري وفوق السحاب، ومسلسل الرحلة.



مصدر الصورة: اليوم السابع



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