هكذا تقاضت مي عزالدين في مسلسلها الجديد "البرنسيسة بيسة"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

هكذا تقاضت الفنانة المصرية، مي عزالدين، مبلغ 3 ملايين جنيه مصري وذلك خلال بطولتها في مسلسل "البرنسيسة بيسة".

كما صرح مصدر من جانب الجهة المنتجة: "إن مي خفضت من أجرها 14 مليون جنيه ، بعد حصولها على 17 مليون جنيه في مسلسل "رسائل"، وذلك في رمضان الماضي، مضيفاً أنها لم تتردد في تخفيض أجرها إلى هذا الرقم، رغبة منها في وجودها بسباق دراما رمضان 2019".

كما يذكر أن مسلسل الجديد "البرنسيسة بيسة" المقرر عرضه في رمضان المقبل، سيكون من تأليف مصطفى عمر وفاروق هاشم، وإخراج أكرم فريد.

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