صندوق الأمم المتحدة للسكان يشارك في مهرجان القاهرة السينمائي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

شارك صندوق الأمم المتحدة للسكان موخراً،في محاضرات أيام القاهرة لصناعة السينما وذلك بالتعاون مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ40 .

كما اختار صندوق الأمم المتحدة للسكان السيدة ساندرا دي كاسترو بوفينجتون مؤسسة ورئيسة شركة StoryAction، LLC، ومؤسسة ومديرة المركز الإعلامي العالمي للتأثير الاجتماعي التابع لجامعة جامعة كاليفورنيا، وأيضا المتحدثة عن فئة ترفيه التأثير الاجتماعي ووسائل الإعلام الواعية لتمثيل الصندوق في إحدى المحاضرات المطروحة في المهرجان، التي تهدف إلى تنمية الأعمال الفنية كم تتناول مواضيع متعلقة بالصحة العامة، وبعض القضايا التي تواجه مصر مثل الزواج المبكر وختان الإناث، لضمان الوصول إلى الرعاية الصحية الإنجابية المثالية.

وتأتي أيام القاهرة لصناعة السينما ضمن مساحة الندوات وورش العمل وآفاق الشراكة بين السينمائيين العرب والمجتمع السينمائي الدولي، على هامش المنتدى والتي تعقد مابين الفترة 25 و29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

كما أشار الدكتور ألكسندر بوديروزا ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر: " إلى أهمية مشاركة قطاع الترفيه في مصر من أجل رفع مستوى الوعي حول التحديات التنموية التي تواجهها مصر، مضيفاً بوديروزا : أن ذلك يهدف إلى حشد الناس من خلال هذا المفهوم الذي يهدف إلى الترفيه والتثقيف، مع نسج قضايا تنظيم الأسرة والختان والزواج المبكر في رواية قوية تجذب الملايين من المشاهدين".

وأوضح بوديروزا إلى: "أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يشدد على أهمية التعليم الترفيهي ويؤكد على دوره الهام في تغيير المعايير وتغيير السلوكيات".

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