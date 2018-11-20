200 مليون دولار قيمة عقد تايلور سويفت الجديد

أخبار الآن | لافيغاس - امريكا (رويترز)



أعلنت المغنية العالمية الشابة تايلور سويفت يوم الإثنين عن صفقة قياسية جديدة

وكشفت مجلة "فوربس" الأمريكية، أن مغنية البوب قد تحصل على 200 مليون دولار من عقدها الجديد مع شركة تسجيلات Republic Records وUMG.

يشار إلى أن الفنان البريطاني زين مالك اعلن في وقت سابق أن المغنية الأمريكية اختبأت داخل حقائب السفر للهرب من الصحفيين.

وتحدث "مالك"، والذي عمل مع "سويفت" في أغنية مشتركة، عن قدرتها على الحركة دون أن يكتشفها أحد، وقال: "كانت تسافر داخل حقيبة سفر"، وفقًا لما نقله "سكاي نيوز".

وأكد الفنان البريطاني، أن "سويفت" ذات الشعبية الهائلة، تتنقل أحيانا داخل حقيبة سفر كبيرة، لتفادي مصوري "الباباراتزي" الذين يلاحقونها في كل مكان.

وهذه ليست المرة الأولى، التي تتحدث فيها وسائل الإعلام عن تنقل المغنية الشابة بطريقة غريبة، حيث انتشرت الشائعات عن طريقة انتقال المغنية العام الماضي، عندما شوهد رجلان وهما يحملان صندوقا كبيرا خارج شقتها في نيويورك.

وفي سياق متصل، زعمت وكالة صور أن المغنية البالغة من العمر 28 عاما كانت في الداخل لكنها تراجعت فيما بعد لأنها لم تستطع إثبات ذلك.

يذكر أن ألبوم تايلور الأخير حقق مبيعات قياسية ومشاهدات بالملايين عبر موقع "يوتيوب"، كما احتلت أغانية المراكز الأولي علي "أيتونز".

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