وفاة الفنان الأردني ماجد الزواهرة عن 45 عاما

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

اعلنت وزارة الثقافة الأردنية وفاة الفنان الأردني ماجد الزواهرة، الخميس، عن عمر 45 عاما، بعد تعرضه لنوبة قلبية.

ونعت الوزارة الفنان الراحل في بيان، معتبرة أن "فقدان الزواهرة وهو في ريعان الشباب، وفي بدايات عطاءه الفني خساره للدراما الأردنية، التي تسعى من خلال الطاقات الشبابية إلى النهوض من جديد".

وقال نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب: "أنعي إليكم الزميل والصديق ماجد الزواهرة الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء اليوم (الخميس)، وخالص العزاء لعائلته وعشيرة الزواهرة والزملاء، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته"، حسبما ذكر موقع "الغد الأردني".

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