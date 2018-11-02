شذى حسون في المغرب لعقد قرانها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

كشف مؤخرا أحد خبراء التجميل معلومات حديثة تؤكد نبأ زواج الفنانة العراقية، شذى حسون، حيث أكد الخبير أنه هو من سيضع لمسات "المكياج" ليلة زفافها.

كما وصلت الفنانة شدى حسون إلى المغرب لعقد قرانها هناك، بينما سيقام حفل الزفاف الرسمي في دولة الامارات العربية المتحدة.

حيث اختيرت حسون مدينة دبي مقراً لإقامة حفل الزفاف كون زوجها المستقبلي مقيم في دولة الإمارات، كما من المتوقع أن يكون موعد حفل زفافها مع قدوم فصل الصيف المقبل.

ويذكر أن المغنية العراقية أطلقت مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "أحسك أمي"، والتي كانت إشارة لفتت بها الانتباه لاقتراب موعد زواجها.



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