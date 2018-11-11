التانيت الذهبي لـ"فتوى" في آخر فعاليات أيام قرطاج السينمائية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

فاز فيلم "فتوى" للمخرج التونسي محمود بن محمود بجائزة التانيت الذهبي لمسابقة الأفلام الروائية الطويلة في الدورة التاسعة والعشرين من أيام قرطاج السينمائية التي أسدل الستار عليها مساء السبت. وفقا لرويترز.

الفيلم إنتاج تونسي/بلجيكي مشترك ومن بطولة أحمد الحفيان وغالية بن علي وسارة الحناشي ورمزي عزيز ومحمد ساسي غربال. يتناول الفيلم قصة تونسي يقيم في فرنسا ويعود إلى بلده لحضور جنازة ابنه الذي توفي في حادث دراجة نارية لكنه يكتشف أن الابن المتوفي كان ينشط في خلية متشددة فيسعى لمعرفة كيف اتخذ ابنه هذا المنحى. وفقا لرويترز

وقال بن محمود عقب تسلمه الجائزة "السينما ككل الإنتاجات الثقافية تلعب دورها لتفتح عيون الشباب وتقيهم من الانحرافات الإجرامية الدامية التي استهدفت بلادنا... وأهدي الجائزة للمساهمين في الفيلم من جهاز تقني وممثلين ومنتجين".

وحصل الفيلم المصري "يوم الدين" للمخرج أبو بكر شوقي على جائزة التانيت الفضي فيما ذهب التانيت البرونزي للفيلم السوري "مسافرو الحرب" للمخرج جود سعيد.

ونوهت لجنة التحكيم بفيلمي "صوفيا" من المغرب و"ماكيلا" من الكونجو الديموقراطية.

وفاز بجائزة أفضل ممثل التونسي أحمد الحفيان عن دوره في فيلم "فتوى" فيما فازت الكينية سامنتا موكاسيا بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "رفيقي"، وذهبت جائزة أفضل تصوير للفيلم السوري "مسافرو الحرب" وفاز بجائزة أفضل موسيقى الفيلم الكيني "رفيقي" وبجائزة أفضل سيناريو الفيلم الكيني "سوبا مودو".

أقيم حفل الختام وتوزيع الجوائز في مدينة الثقافة التي افتتحت رسميا هذا العام. وحضر الحفل وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين وعدد من الفنانين وصناع السينما العرب.

وفي مسابقة الأفلام الروائية القصيرة فاز بالتانيت الذهبي الفيلم التونسي "إخوان" للمخرجة مريم جوبار فيما ذهب التانيت الفضي لفيلم "بيت لالو" من بنين وذهب التانيت البرونزي للفيلم التونسي "استرا" للمخرجة نضال قيقة.

ونوهت لجنة التحكيم بالفيلم التونسي "بائع الزهور" للمخرج شامخ بوسلامة.

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة فاز بالتانيت الذهبي الفيلم المصري "أمل" للمخرج محمد صيام، وفاز بالتانيت الفضي الفيلم المصري "تأتون من بعيد" للمخرجة أمل رمسيس، فيما فاز بالتانيت البرونزي الفيلم اللبناني "رحلة الصعود إلى المرئي" للمخرج غسان حلواني.

أما في مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة، فاز بالتانيت الذهبي الفيلم اللبناني "أصداء" للمخرج نيكولا خوري، وفاز بالتانيت الفضي الفيلم الفلسطيني "وقعت على العريضة" للمخرج مهدي فليفل، فيما فاز بالتانيت البرونزي الفيلم السنغالي "كيدوجو" للمخرج مامادو خوما جييه.

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