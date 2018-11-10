ما سر وفاة أسرع امرأة في العالم؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

تُوفّيت الأمريكية كيتي اونيل ، والمعروفة بأسرع امرأة في العالم، عن عمر ناهز الـ72 عاما، بسبب التهاب رئوي حاد في مدينة يوريكا التابعة إلى ولاية كاليفورنيا الأميركية.

وتعدّ أونيل أوّل امرأة تقتحم عالم Stunts Unlimited وهو الاستوديو الرئيسي في هوليود ، وذلك بعد حصولها على لقب "أسرع امرأة في العالم" عام 1977، عقب قيادتها سيارة نفاثة "جر" بسرعة نحو 600 ميل في الساعة أي نحو 966 كلم في الساعة.

ونالت أونيل الهوليوودية شُهرة كبيرة بعد قفزها من سطح فندق هيلتون في مدينة لوس أنجلوس على ارتفاع 127 قدما أي نحو 39 مترا، لتسقط على وسادة هوائية عملاقة.

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