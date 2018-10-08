حليمة بولند.. تنشر جلسة تصوير "جريئة" وتحجب التعليقات (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أطلت الإعلامية الكويتية حليمة بولند المثيرة للجدل على جمهورها في مواقع التواصل الاجتماعي بصور جريئة جدا بالنسبة للمجتمع الكويتي..

حيث نشرت "حليمة بولند'، مجموعة من صور جلسة التصوير التي خضعت لها في لبنان؛ وبدت جريئة بشكل كبير، وظهرت بولند في الجلسة بلوك عصري لافت للغاية، إذ ارتدت تنورة ذات شق عال، أظهرت أجزاء كبيرة من ساقها، ونسقتها مع "كروب توب" قصير من قماش مماثل أظهر خصرها بالكامل، وفضلت حليمة بولند إغلاق خاصية التعليق على الصور أمام الجمهور، تجنبًا لأي تعليقات تنال من إطلالتها التي لم يعتد متابعوها رؤيتها بها من قبل.

جاءت إطلالة "بولند" بعد إطلالة أخرى منذ أيام ظهرت فيها بفستان باللون الأحمر، وامتاز بياقته العالية الدائرية وأكمامه الطويلة، وقماشه المميز المزين كليا بالورود التي ناسبت قصة الفستان ومنحتها طابع العصرية والديناميكية، وقالت في مقطع فيديو لها عبر حسابها على تطبيق “سناب شات“، "أمس شوفتوني كان طول اليوم عندي تصوير، ودقت علي فاطمة مهندسة الديكور لبيتي، وقالتلي حليمة ما تشوفين الهواء إيش سوى في البيت والحديقة، دمرها وأشياء كثيرة تدمرت".

يذكر أن الإعلامية والفنانة الكويتية حليمة بولند أعلنت إصابتها بحالة انهيار بعد سماعها خبر تدمير أجزاء من بيتها الجديد بسبب شدة الرياح..

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