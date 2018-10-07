محرز يوجه رسالة لطفل إندونيسي نجا من الزلزال

أخبار الآن - دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بعث النجم الجزائري رياض محرز رسالةً مصورةً إلى طفل إندونيسي نجا من الزلزال الذي ضرب إندونيسيا مؤخرا، وأودى بحياة أكثر 1500 شخص.

وأرسل محرز جناح مانشستر سيتي رسالةً من خلال الفيديو تتمنى الشفاء العاجل لطفل يدعى رزقي، كُسرت ذراعه، عندما انهار مقهى الإنترنت الذي كان يشاهد فيه مباراة في مدينته بإندونيسيا.

وقال النجم الجزائري في الفيديو: "مرحبا رزقى ، كيف حالك؟ .. آمل أن تتحسن."

وأضاف : "سمعت أنك من كبار المعجبين بمدينة مانشستر. لذلك أريد فقط أن أتمنى لك شفاء عاجلا. أتمنى أن تتحسن. نقدم لك أفضل التمنيات من مدينة مانشستر. ”

وكان رزقي محاصرا تحت الأنقاض إلى أن رأى أحد الجيران يده وسحبه إلى بر الأمان.

من جانبه، عبر رزقي عن سروره برسالة محرز قائلا "إنه لأمر رائع ، أنا سعيد للغاية".

وأبدى زرقي سعادته البالغة برسالة محرز الذي قرر كذلك إرسال قميص موقّع إلى الشاب: "لا أستطيع الانتظار للتحسن وارتداء قميص (مانشستر سيتي)."

اقرأ أيضا:

اندونيسيا: مئات تحت أنقاض مجمع سكني

ارتفاع حصيلة ضحايا إندونيسيا