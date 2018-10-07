أسماء الأسد بوجه شاحب وغطاء رأس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (سوشال ميديا)

اذ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة، لأسماء الأسد زوجة رئيس النظام السوري وهي تضع غطاءً على رأسها بعد أشهُر من الإعلان عن إصابتها بسرطان الثدي.

وبدت اسماء في الصورة مرهقة وقد أعياها المرض، مستعينة بغطاء الرأس بعد أن تساقط شعرها بفعل العلاج الكيميائي الذي تتلقاه منذ فترة.

ونشرت أسماء الأسد، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "الإنستغرام" صور لها بعد ما يقارب شهرين من إعلان إصابتها بمرض سرطان الثدي.

وخلال أغسطس الماضي، كانت وكالة تابعة للنظام كشفت عبر حسابها على موقع "تويتر" بأن أسماء بدأت المرحلة الأولية في علاج ورم خبيث بالثدي.

وظهرت أسماء بعد ذلك بجانب زوجها ، وأثناء ما يبدو أنها جلسة لتلقي العلاج.

اقرأ أيضا:

مليون وثيقة مهربة ضد الأسد