وصول الأمير "هاري" وزوجته "ميغان" الى نيوزيلندا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

مازال الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان يواصلون جولتهما في المحيط الهادي التي تعتبر أول جولة ملكية دولية لهما منذ زواجهم في مايو الماضي.

حيث وصل الأمير البريطاني وزوجته إلى نيوزيلندا يوم الأحد التي تعتبر أخر محطة في هذه الجولة التي شملت أيضاً زيارة فيجي وتونجا وأستراليا.

وقامت "جاسيندا أرديرن" رئيسة وزراء نيوزيلندا باستقبال الزوجين في العاصمة "ولنجتون" .

ويذكر أن الأمير "هاري" وزوجته الأميرة "ميغان" ينتظران ولادة أول طفل لهما العام القادم.

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