الأضواء تتسلط على ميغان بسبب خطأ فادح.. لماذا لم ينبهها أحد؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

لم يغفر لميغان فستانها الأحمر الأنيق ، ولم يكف العالم التركيز على بطنها باحثين عن انتفاخات الحمل ، بل تفتحت أنظار المتتبعين والمراقبين على زلة دوقة ساكس التي ربما كان النسيان أو عدم الانبتاه سببها .

بطاقة السعر المنسية في ذيل ثوب ميغان ماركل كان كل ما تحدث عنه رواد مواقع التواصل الاجتماعي .

"لن يتم قبول عمليات الإرجاع إلا إذا ظلّت هذه العلامة مُرفقة". هذه الجملة كانت من بين ما كُتب على البطاقة العالقة بفستان أحمر ارتدته دوقة ساسكس البريطانية ميغان ماركل، والتي رافقت زوجها الأمير هاري إلى تونغا، والتي يبدو أنها نسيت أن تتخلص منها. لكن الوقت قد فات وأنظار العالم بأسره اتجهت إلى بطاقة السعر تلك.

وبالرغم من أن ميغان ماركل كانت قد جذبت الأضواء بفضل ذوقها في اختيار الفستان الأحمر، الذي لم تعتد على ارتدائه من قبل، إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي ركزوا على بطاقة السعر والعلامة التجارية التي نسيت التخلص منها.

ويبدو أن وقوف ميغان إلى جانب زوجها في المطار لمدة لا تتجاوز خمس دقائق كان كافياً ليجذب أنظار العالم إليها، إذ اعتبر كثيرون من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي هذه الزلة لدوقة ساسكس "خطأ فادحاً"، بينما أشار آخرون إلى بطنها المنتفخة بسبب الحمل.

هذا ويعود تصميم الفستان الذي اختارته زوجة الأمير هاري إلى شركة "Self Portrait" وتبلغ قيمته 380 جنيه استرليني، أي ما يعادل 428 يورو تقريباً.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، تساءلوا أحياناً لماذا لم ينبهها أحد بينما تعاطف آخرون باعتباره خطأ يحدث مع الجميع أحيانا .

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