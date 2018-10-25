هاري وميغان يصلان إلى تونغا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

وصل الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان يوم الخميس إلى مدينة تونغا الواقعة جنوب المحيط الهادي بينما حياهما آلاف التلاميذ ملوحين بالأعلام على طول الطريق. تأتي زيارة الزوجين الملكيين، اللذين أعلنا الأسبوع الماضي أنهما ينتظران مولودا، بعد جولة شملت فيغي وأستراليا التي سيعودان إليها من أجل المراسم الختامية لألعاب إنفكتوس في سيدني ثم يختتمان الجولة في نيوزيلندا.



وصافحت الأميرة لاتوفويبيكا توكواهو، الابنة الكبرى للملك توبو، الأمير هاري وزوجته وانحنت لهما. وكان هاري يرتدي بدلة من الكتان باللون البيج بينما ارتدت ميجان ثوبا أحمر طويل الكمين بلون علم تونجا.

وغنت راقصات يرتدين أثوابا ملونة ويضعن عقودا من الزهور الحمراء وريشا في شعورهن وصفقن للترحيب بالزوجين الملكيين في المملكة المؤلفة مما يصل إلى 170 جزيرة أغلبها غير مأهولة بالسكان.

وتونجا هي الدولة الوحيدة ذات النظام الملكي الدستوري في منطقة أوقيانوسيا التي تحتفظ بعائلتها المالكة، بينما تعتبر دول أخرى تتبع النظام الملكي الدستوري مثل استراليا ونيوزيلندا الملكة إليزابيث رئيسة لها. ومن المقرر أن يتناول الزوجان العشاء مع الملك توبو ثم يجتمعان مع رئيس الوزراء أكيليسي بوهيفا يوم الجمعة.

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