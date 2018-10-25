ماذا قال السيسي للفنان الجسمي؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

عبّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن شكره وتقديره للفنان الإماراتي حسين الجسمي، لأغانيه التي صدح بها صوته لجمهورية مصر العربية، وخصوصاً أغنية "بشرة خير".

وخلال الحفل الفني الذي أقيم بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لـ"نصر أكتوبر"، أدى الجسمي عدد من الأغاني المصرية، وبعد انتهاء آداء الفنان الإماراتي، قال الرئيس المصري للجسمي: "كنت مستني فرصة إني أشوفك وأقلك كتر خيرك".

وتابع: "أنا ما جت لي فرصة أقولك متشكر، أنا بشكرك وبحييك وبحيي دولة الإمارات من خلالك، متشكر جداً".

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من جهة ثانية، أعرب المطرب الإماراتي حسين الجسمي عن شكره وتقديره للشعب المصري، ورئيسه عبد الفتاح السياسي.

وكتب الجسمي على صفحته في موقع "تويتر"، "بشكركم وصلتني رسالة حب من 104 مليون مصري محب، شكراً فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وحفظكم الله

شكراً حبايبي المصريين".

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