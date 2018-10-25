الجزء الثالث من "الهيبة".. هكذا ستبدأ القصة وهذه البطلة!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

استمرت أصداء نجاح مسلسل "الهيبة" بعد انتهاء موسم رمضان، حيث لاقى الجزء الأول الكثير من النجاح وتكرر هذا النجاح في موسمه الثاني، وهو ما جعل الشركة المنتجة إلى تكرار التجربة والاستعداد لتصوير جزء ثالث لعرضه خلال رمضان المقبل..

في هذا السياق، عادت النجمة "سيرين عبد النور" إلى بيروت بعد إجازة قصيرة قضتها في الولايات المتحدة الأمريكية برفقة زوجها "فريد رحمة"، على أن تبدأ الأسبوع المقبل التحضير للدخول في تصوير مسلسل "الهيبة – 3".

وأشارت المعلومات إلى أن المشاهد الأولى ستكون هذه المرة في منطقة جبلية غير منطقة "حمانا" التي شهدت تصوير الجزأين الاولين، وأن تغيرا واضحا سيطرأ على أحداث القصة التي ستؤدي بطولتها "عبد النور" إلى جانب "تيم حسن"، وكذلك النجمة القديرة "منى واصف" التي ستكون حاضرة أيضا في هذا الجزء..

وعلم أن المشهد الأول من الجزء الثالث سيظهر عملية اغتيال عليا (نادين نسيب نجيم) ليكمل الجزء الثاني من المسلسل بدون نادين، لتظهر في حياة جبل شيخ الجبل "سيرين عبد النور" وتبدأ القصة مجددا..

واللافت أن فريق عمل الممثلين سينقلب هو أيضا ضمن الاحداث وسيستعين المخرج البرقاوي بوجوه جديدة ومنها، حيث يتكتم حاليا عن الوجه السوري الذي سيكون ضيف شرف في المسلسل الذي تعقد شركة "الصباح" الآمال عليه هذه السنة أيضا بعد النجاح الذي شهده الجزءان الأول والثاني..

مصدر الصورة (موقع MBC)

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