نجوم عرب في موسوعة غينيس.. أولهم صباح فخري وآخرهم فايا يونان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

كم نفخر بالانجازات العالمية التي يحققها العرب حول العالم و الدخول في موسوعة Guinness World Records "غينيس للأرقام القياسية" أمل يراود الجميع، فهي مخصصة لتسجيل الإنجازات غير المسبوقة، وتبقى طوال التاريخ سجلاً للفخر والخلود، ومؤخراً تم تكريم الفنانة السورية فايا يونان عن فئة التمويل الجماعي .. لكن فايا لم تكن الأولى عربياً .. اليكم قائمة بأبرز النجوم العربية الذين سبقوها ..

صباح فخري

المطرب السوري صباح فخري دخل الموسوعة كأكثر مطرب ظل يغني لساعات طويلة ومتواصلة، بعدما كسر رقمًا قياسيًا في الغناء المتواصل لمدة 10 ساعات أثناء حفل بمدينة كاراكاس الفنزويلية عام 1968

الفنانة اللبنانية صباح

الفنانة اللبنانية الراحلة صباح كانت أول مطربة عربية تحوز على لقب أكثر فنانة أعطت للفن حول العالم، بأرشيف فني ضخم قدمت فيه 4000 أغنية، ومثلت في 85 فيلمًا، و27 مسرحية.

عمرو دياب

النجم عمرو دياب دخل موسوعة غينيس بعد اختياره كأول مطرب مصري يحصد أكبر عدد من جوائز الموسيقى العالمية وألبوماته الأكثر مبيعًا في الشرق الأوسط منذ عام 1989 وحتى عام 2016

سمية الخشاب

الممثلة المصرية سمية الخشاب دخل الموسوعة موسوعة عام 2015 بفضل ارتدائها أغلى فستان زفاف في العالم من توقيع المصمم اللبناني العالمي وليد عطا الله، وذلك في أحد عروض الأزياء في سلطنة عمان.. الفستان مرصع بحوالي 200 قيراط من الألماس المطرز باللؤلؤ، وبغلت قيمته مليون ونصف دولار أمريكي

تامر حسني

النجم تامر حسني دخل أيضًا الموسوعة بطريقة مختلفة، وذلك عبر قيامه بحملة إنسانية نال فيها لقب أول فنان عربي يدخل غينيس بأكبر حملة تبرع بالدم في العالم عام 2016

فايا يونان

وآخرهم الفنانة السورية فايا يونان، التي دخلت الموسوعة بعدما نجحت في تحقيق تمويل جماعي لأغنيتها "أحب يديك" من خلال تبرع الجمهور لها بـ 25 ألف دولار عبر إحدى المواقع الإلكترونية للتمويل الجماعي، وهي سابقة لم يقم بها غيرها من الفنانين

اقرأ أيضاً :

بعد الخيانة المزعومة.. مولودة جديدة تنضم لعائلة "كاردشيان"

"مرض نادر" هو سر دقة لوحات "دافينشي" العبقرية