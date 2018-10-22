الليدي غاغا تبرز خاتم خطوبتها.. خمن ثمنه الخيالي؟ (صورة)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

في الوقت الذي تتألق فيه النجمة الأمريكية "الليدي غاغا" بفيلمها المعروض حاليا بالسينما "مولد نجمة" إلى جانب الممثل الأمريكي "برادلي كوبر" حاولت خطف الأنظار إليها بخبر سعيد أفرح جمهورها..



في التفاصيل، ضجت وسائل الإعلام بخبر إعلان النجمة الأمريكية "ليدي غاغا" خطوبتها من حبيبها "كريستيان كارينو" على هامش مشاركتها في احتفال مجلّة Elle السنوي للنساء في هوليوود في لوس أنجلوس الأسبوع الفائت، وخطفت النجمة البالغة من العمر 32 عاما الأنظار في الحفل بخاتم خطوبتها المصنوع من حجر نادر وثمين جداً يطلق عليه اسم Padparadscha Sapphire، أو ما يعرف باسم آخر هو، "السفير الزهري"..



الجدير ذكره، أن الحجر يزن نحو 7 قيراط لوحده، ويحتوي الخاتم على نحو 4 قيراط من الألماس، وكشف مسؤول بالشركة المصنعة لخاتم "غاغا" أن قيمته تقدر بحوالي 400 ألف دولار..

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