الممثلة "سلمى بلير" تعلن إصابتها بمرض لا علاج له

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة

يجهل الكثيرون حقائق عن مرض "التصلب المتعدد"، فهو من الأمراض النادرة وغير المعروفة، ويبني البعض تصوراته على حقائق غير علمية أو صحيحة، هذه الممثلة الأمريكية المعروفة كانت ضحية له منذ فترة طويلة، لكنها لم تعلم بحقيقة ذلك إلا مؤخرا!



في التفاصيل، أعلنت الممثلة السينمائية والتلفزيونية الأمريكية "سلمى بلير" أنها تتعامل مع تشخيص مرض التصلب المتعدد، وكتبت "بلير" على حسابها على موقع "انستغرام" للتواصل الاجتماعي، "أعاني من مرض التصلب المتعدد، أنا معاقة، أسقط أحيانا، أسقط الأشياء، وذاكرتي ضبابية، لا أعرف بالضبط ما سأفعله بالتحديد لكنني سأبذل قصارى جهدي"، وفق موقع (ABC).

وقالت "بلير" البالغة من العمر 46 عاما، إنه تم تشخيص حالتها على أنها مصابة بمرض التصلب المتعدد من قبل اخصائي الأعصاب "جيسون بيركلي"، شقيق الممثلة "إليزابيث بيركلي"، في 16 أغسطس/ آب الماضي، وتابعت بلير "كنت أعاني من أعراض لسنوات لكنني لم أكن أعيرها اهتمامي حتى سقطت أمامه محاولة معرفة سبب ما كنت اعتقدت أنه عصب مضغوط، ربما أصبت بهذا المرض غير القابل للعلاج منذ 15 عاما على الأقل".

ويؤثر التصلب المتعدد على الجهاز العصبي المركزي للمصابين، وقد تلحق آثاره أضرارا بالرؤية، والتوازن، وقد تكون في شكل إرهاق أو تصلب في بعض مناطق الجسم، وليس له علاج.

وأعربت "بلير"، التي شاركت في بطولة عدة أعمال تلفزيونية وسينمائية منها مسلسل "أنجر مانجمنت" التلفزيوني فضلا عن أفلام "بربل فيولتس" عام 2007 و"ليجالي بلوند" عام 2001، وسلسة "هيل بوي"، عن شكرها لأصدقائها ، من بينهم الممثل "فريدي برينزي جونيور" والممثلات "جايمي كينج" و "سارة ميشيل جيلار"، وتقوم حاليا بتصوير مسلسل "آنذر لايف" من انتاج شركة "نتفلكس"، والذي من المقرر أن يعرض في عام 2019..



مصدر الصورة موقع (windsor star)

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