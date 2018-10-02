وفاة الفنان المصري جلال عبد القادر

أخبار الآن| دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

غيب الموت الفنان المصري جلال عبد القادر عن عمر يناهز الـ 63، وذلك بعد صراع طويل مع المرض وغياب عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية.

الراحل شارك في ما يقرب من 200 عمل طوال تاريخه الفني، خاصة أنه ممثل ومخرج مسرحي، ومن أشهر الأعمال التي قدمها إلى جوار "ليالي الحلمية" مسلسلات "بوابة الحلواني" و "العصيان" و "الأنصار"، فيما كان ظهوره بالجزء الثاني من مسلسل "الجماعة" هو آخر ظهور له

وأعلن أحمد عزب زوج ابنة الراحل عن الخبر من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي #فيسبوك، مشيرا إلى أنه سيتم دفن الجثمان بمقابر طريق الفيوم.

وحرص الفنان خالد الصاوي على التوجه بكلمات العزاء لأسرة الراحل، وذلك من خلال صفحته الرسمية على "فيسبوك"، مؤكدا أن الراحل كان من أصحاب العلامات المميزة في الدراما المصرية وأبرزها مشاركته في ملحمة "ليالي الحلمية".

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