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روبرت دي نيرو يشجع للتصويت في الإنتخابات المقبلة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات) 

استَغل النجم الهوليوودي روبرت دي نيرو مهرجان "المواطن العالمي" في مدينة نيويورك، ليناشد الحضور ويحثـَهم على دورهم كناخبين للمشاركة في عملية التصويت في الانتخابات الأمريكية النصفية القادمة، اذ وصفهم بأنهم "الرؤساء". وخَصص النجم روبرت دي نيرو كلمته خلال مهرجان المواطن العالمي، لتذكير الحضور بأحقيتهم في التصويت، 

وتابع دي نيرو، الذي يعد من أبرز المعارضين للرئيس دونالد ترامب، موضحاً، "التصويت هو الطريقة التي نعبر من خلالها لحكومتنا عما نريده وما لا نريده، أو بعبارة أخرى، التصويت هو كيف نختار ونطلق قادتنا في المستقبل"، لافتاً إلى السلطة والقوة في يد المواطن وأن تلك هي الفرصة لاستخدامها لتغيير ما نريده"، نقلاً عن موقع إندبندنت. يذكر أن مهرجان "المواطن العالمي" يهدف إلى التركيز على إيجاد حلول لمشاكل الفقر وعدم المساواة وقضايا المناخ بحلول 2030، إيماناً بمسؤولية العالم تجاه ذلك.

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#ترامب #هوليوود #روبرت دي نيرو #انتخابات

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