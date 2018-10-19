وفاة الفنان توفيق العشَا

أخبار الأن| دبي- الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

غيّب الموت، الفنان السوري توفيق العشّا عن عمر ناهز السبعين عاماً إثر معاناة مع المرض بعد رحلة فنية في السينما والدراما التلفزيونية والأعمال المدبلجة.

وكان للراحل حضور في المسلسلات السورية خلال حقبتي السبعينيات والثمانينيات ومن الأعمال التي شارك فيها الحب والشتاء وسيرة بني هلال وتلفزيون المرح وحارة نسيها الزمن إضافة إلى اشتراكه الدائم في سلسلة مرايا مع الفنان ياسر العظمة منذ انطلاقتها سنة 1982 ليتراجع حضوره في تسعينيات القرن الماضي مع عدد قليل من الأدوار التي أداها بأعمال مثل السنوات الصعبة ويوميات مدير عام وكان مسلسل بهلول أعقل المجانين من آخر الأعمال التي شارك بها.

والراحل من مواليد بيروت عام 1948 بدأت مسيرته مع الفن سنة 1961 عبر المسلسل التلفزيوني "رابعة العدوية" ثم عمل في العديد من الأفلام السورية التي أنتجها القطاع الخاص مع نجوم الكوميديا أمثال دريد لحام ونهاد قلعي وعبد اللطيف فتحي ورفيق سبيعي وزياد مولوي وآخرين.

ولا يزال الجمهور يذكر شخصية "الطائر ملسون" التي أداها العشا بصوته في مسلسل الأطفال التعليمي "افتح يا سمسم" بجزئيه الأول والثاني والتي امتاز فيها بأدائه الجميل وقدرته على الغناء للأطفال.

مصدر الصورة: البيان

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