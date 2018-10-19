فايا يونان تدخل غينيس "للتمويل الجماعي"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

دخلت المطربة السورية فايا يونان موسوعة غينيس للأرقام القياسية، لتكون بذلك أول مطربة عربية تدخل الموسوعة العالمية من "باب التمويل الجماعي". وتعود الفكرة إلى شباط عام 2015، عندما قررت فايا أخذ أولى خطواتها الاحترافية في عالم الغناء بتسجيل أولى أغانيها "أحب يديك"، والتي خاضت خلالها تجربة التمويل الجماهيري أي ناشدت الجمهور نفسه للمشاركة في تمويل إنتاج الكليب والأغنية ماليًا، عبر المساهمة أونلاين في موقع التمويل الفني "زومال".

وأعلنت فايا عبر حسابها على "الانستغرام" فوزها بدخول الموسوعة قائلة "أحب يديك في كتاب غنيس للأرقام القياسية "، مشيرة إلى أن "صاحب الفكرة هو مديرها الفني حسام عبد الخالق الذي ساعدها على إنجاز الفكرة والعمل معا".

وتمكنت فايا بالفعل من تحقيق أكثر من 25 ألف دولارًا لإنتاجها، وتمكنت من تخطى حاجز الـ12 مليون مشاهدة وأصبحت من أكثر أغاني فايا استماعًا وشهرة، وهو الامر الذي اعتبرته موسوعة "غينيس" سابقة لم تحدث من قبل على الأقل على المستوى العربي.

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