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دخل المشاهير بالساعة الواحدة قد يتجاوز راتبك في سنين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

 

هل تفاجأت يوما براتب مديرك أو شخص في محيطك من قبل واعتبرته خياليا؟، إذا ماذا لو سمعت عن ما يتقاضاه المشاهير في الساعة الواحدة، والذي قد يعادل راتب موظف عادي في شهور عديدة، أو سنوات، أو حتى طوال عمره؟

فقد نشر موقع "بزنس إنسايدر" قائمة بأغنى المشاهير في الولايات المتحدة، وقام الموقع بحساب دخلهم في الساعة الواحدة، مستندا على قائمة مجلة "فوربس"، التي نشرت الدخل السنوي لمشاهير الفن والرياضة في 2018.

 وجاء في صدارة قائمة المشاهير، الممثل جورج كلوني، الذي يصل دخله لأكثر من 27 ألف دولار في الساعة الواحدة.

أما عارضة الأزياء كايلي جينر "21 عاما"، والتي تعد أصغر المشاهير على قائمة فوربس للنساء الأغنياء، جاءت في المركز الثاني خلف كلوني، حيث تحصل على 19 ألف دولار في الساعة الواحدة.

وجاء الممثل والمصارع السابق دوين جونسن، المعروف بـ "ذا روك"، في المركز الثالث، بدخل يتجاوز 14 آلاف دولار في الساعة.

وتلاه في القائمة، مقدمة البرامج أيلن دي جينيرس "10 آلاف دولار في الساعة تقريبا" ولاعب كرة السلة ليبرون جيمس "9800 دولار بالساعة" والمغنية تيلور سويفت " 9 آلاف دولار بالساعة" والمغنية بوينسيه "6850 آلاف دولار بالساعة".

 

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