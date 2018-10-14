فيلم يتناول تعامل أسرة مع مشكلة إدمان المخدرات

أخبار الآن | لندن- بريطانيا (رويترز)

يحكي فيلم الدراما الجديد ”فتى جميل“ BEAUTIFUL BOY) قصة أسرة تعاني مشكلة إدمان المخدرات لسنوات حيث يؤدي النجم ستيف كاريل Steve Carell دور أب يتكبد العناء بسبب إدمان ابنه.

وتستعرض أحداث الفيلم الأوقات الصعبة والمؤثرة أحيانا في التعامل مع مشكلة إدمان الابن القارئ الشره والكاتب ذي المستقبل الواعد في الكلية، ولجوئه للعلاج قبل عودته مرارا للإدمان.

ويستند الفيلم إلى يوميات الكاتب الأمريكي ديفيد شيف David Sheff الذي يؤدي دوره كاريل Carell ويحكي كيف واجه الأب مشكلة إدمان ابنه نيك ويؤدي دوره النجم Timothee Chalamet تيموثي شالاميه.

وقال كاريل، وهو أب لطفلين، خلال العرض الأول للفيلم في بريطانيا خلال مهرجان (بي.إف.آي لندن) السينمائي يوم السبت ”شعرت بمخاوف الأب، أي ولي أمر في الواقع“.

وأضاف متحدثا عن قضية الإدمان ”أعتقد أنها شائعة، هي وباء... أتمنى أن يدرك الناس أن الإدمان... وصمة عار يجب ألا تكون موجودة“.

ويجسد شالاميه ببراعة شخصية نيك وتحولاتها العدوانية.

وقال عن تحضيره للدور ”تعتقد أن مدمن المخدرات أو الإدمان لا يؤثر عليك أو على عائلتك ولكن الإدمان في الواقع مرض بشري... لا يفرق“.

وكان شالاميه من المرشحين لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل هذا العام عن دوره في فيلم ”نادني باسمك“ (كول مي باي يور نيم).

مصدر الصورة: euronews

اقرأ أيضا:

خبير Google Earth يكتشف "موقع الطائرة الماليزية"