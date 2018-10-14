"تامر حسني" يعاني من وعكة صحية وصوته في خطر

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة



أثار الفنان تامر حسني القلق لدى جمهوره في الساعات الأخيرة بعد نقله إلى المستشفى بسبب تدهور حالته الصحية أثناء تصويره إحدى حلقات برنامج "صاحبة السعادة"، حيث ترددت أخبار حول إجراء عملية جراحية في أحباله الصوتية..

وفي ذات السياق، سافر الفنان تامر حسني إلى الولايات المتحدة الأمريكية منذ ساعات من أجل إجراء الكشف الطبي على أحباله الصوتية، وفق موقع صحيفة "النهار"..

وكتب حسام حسني على الحساب الرسمي لتامر في "فايسبوك": "ما زالت الحالة الصحية للفنان تامر حسني غير جيدة، ولكنه والحمد لله حتى الآن لا يحتاج لتدخل جراحي، فهو يعاني الآن من التهاب حاد في الحنجرة والأحبال الصوتية،

وما زال يحتاج لبعض التحاليل الأخرى لتوضيح ومنع تكرار الوعكة الصحية بهذا الشكل المتكرر وتلزم فترة علاجه الراحة التامة وعدم الكلام والغناء لمدة شهر مع الالتزام بجميع تعليمات الدكاترة في رحلة العلاج".

وتحاول أسرة الفنان المصري تحاول إخفاء فكرة التدخل الجراحي في أحباله الصوتية، رغم أن عدداً من الأطباء الذين زارهم حسني طالبوا بالتدخل لكونها ليست المرة الأولى التي يتعرض لها تامر، فقد أصيب في وقت سابق بآلام حادة في الصوت أبعدته عن إحياء الحفلات.

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