وفاة الفنانة غنوة سليمان شقيقة انغام

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

توفيت المطربة والممثلة غنوة محمد على سليمان، منذ قليل، إثر إصابتها فى حادث سير، أمس الخميس، وتم نقلها إلى أحد مستشفيات التجمع الخامس حتى فارقت الحياة متأثرة بإصاباتها.

يذكر أن "غنوة" هى ابنة الموسيقار والملحن محمد على سليمان وأخت الفنانة أنغام، وظهرت فى بداية حياتها الفنية كمطربة ثم دخلت مجال التمثيل من بوابة "الأب الروحى" فى جزئه الثانى.

مسلسل "الأب الروحى 2" بطولة سوسن بدر وأحمد عبد العزيز ودنيا عبد العزيز ومحمود الجندى ووفاء سالم، وإيهاب فهمى ومحمد عز وآخرون، من تأليف هانى سرحان، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، للمخرج تامر حمزة، ومن نجوم الجزء الثانى محمد رياض وعبير صبرى وسيمون وحسن حسنى وهادى الجيار ولطفى لبيب وحنان شوقى وجمال عبد الناصر ومحمد التاجى وإيمان أبو طالب وآخرين، من تأليف هانى سرحان، وإخراج تامر حمزة.

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