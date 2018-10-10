بمناسبة عيد ميلاده الهضبة يهدي متابعيه أغنية جديدة (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( روتانا )

فاجأ النجم المصري عمرو دياب معجبيه بأغنية "بحبك أنا" إحتفالا بيوم ميلاده، وذلك بعد أيام من طرح ألبومه الجديد"كل حياتي".

الأغنية الجديدة تحمل عنوان "بحبك أنا"، وهي من كلمات تركي آل شيخ، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أسامة الهندي.

وكان الهضبة قد اتبع طريقة جديدة للترويج لأحدث ألبوماته، حيث قام بطرح عدة أغان منه على فترات متباعدة، حققت كل منها رواجًا كبيرًا بين محبيه، وجعلتهم يتلهفون لطرح الألبوم كاملًا، وهو ما حدث أخيرًا قبل عدة أيام.

وقد حققت أغنيات ألبوم "كل حياتي" نسب مشاهدة مرتفعة عبر القناة الرسمية للنجم المصري على موقع يوتيوب، تجاوزت الـ 70 مليون مشاهدة، وفقًا لما ذكرته تقارير فنية.

ويضم الألبوم 13 أغنية، تعاون فيها عمرو دياب مع عدد كبير من الشعراء مثل تركي آل شيخ وتامر حسين ونادر عبدالله، والملحنين مثل عمرو مصطفى ومحمد يحيى، وكذلك الموزعين مثل نادر حمدي وأسامة الهندي.

وقد احتل الألبوم المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط، بعد ساعات قليلة من طرحه على iTunes.

جدير بالذكر أن عمرو دياب من مواليد 1961، وسيكمل عامه الـ 57 يوم 11 أكتوبر الجاري.

اقرأ أيضاً :

إليسا تشارك في حملة توعوية عن سرطان الثدي.. (فيديو )

رحيل مفاجئ للممثلة السورية الشابة "دينا هارون"