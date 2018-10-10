"الكينغ" محمد منير يحتفل بعيد ميلاده الـ 67

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)



يحتفل، الأربعاء 10 تشرين الأول / اكتوبر، نجم الغناء العربي والعالمي محمد منير بميلاده الـ67، ويُعَد منير واحدًا من أبرز المطربين المصريين ، اذ يتميز بطبقة صوته القوية، والتي تـَملِك سحرا مميزا خاصة في غناء اللون النوبي.

قـَدم منير خلال مشواره الفني عشرات الألبومات الغنائية الناجحة، التي تركت بصمة مع الأجيال المختلفة، وبالرغم من نجاحه الباهر وعلاقات الصداقة المتعددة التي جمعته بمشاهير الغناء في الوطن العربي والعالمي، إلا أنه قدم غناء "الدويتو" بشكل قليل إلى حد ما.

ومن أشهر الدويتوهات الغنائية التي قدمها منير وتركت بصمة حتى اليوم مع جمهوره، هي أغنية "ليه يا دنيا" مع المطرب الكبير خالد عجاج، وحققت تلك الأغنية نجاحًا كبيرًا من شهرة ومبيعات بعد انطلاقها عام 2000.

ويعتبر منير من أبرز المنافسين بالوسط الغنائي منذ انطلاقه، لما يملكه من صوت جذاب وجماهيرية كبيرة داخل وخارج البلاد.

وفي أواخر التسعينيات قرر منير الرحيل عن مصر والهجرة إلى ألمانيا، موضحًا أنه شعر بالضيق بسبب الكثير من الأمور التي بدأت تزعجه في تلك الفترة.

وأوضح، خلال حواره لصحيفة "الأهرام" عام 1999، حيث قال "إن المناخ الغنائي في مصر لم يسر بشكل صحيح، والمنافسة أصبحت غير شريفة، وأن المطربين الذين يريدون الوصول للقمة، لابد أن يصعدوا على حساب زملائهم".

وأضاف "أن الساحة الفنية أوشكت على الانهيار، وأنه رغب في الرحيل خارج مصر، بسبب عجزه عن تنقية الأجواء من الشوائب".

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