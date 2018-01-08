ما هي أفضل 10 أفلام سينمائية في سنة 2017؟ (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

حضيت أفلام مشوقة بثقة الجمهور، فتصدرت الإيرادات خلال سنة 2017 منها أفلام رعب تميزت بقصصها المشوقة وشخصياتها، وأفلام تاريخية دقيقة، وأفلام ضخمة الإنتاج مليئة بالإثارة والحركة، وأفلام درامية مليئة بالعاطفة، وأفلام وثائقية.. إكتشف أفضل 10 أفلام خلال سنة 2017..

Thor: Ragnarok- 10



يسجن (ثور) على الجانب الآخر من الكون ليجد نفسه في سباق محموم مع الزمن ليعاود أسفاره بـ (أسجارد) ويحاول إيقاف (راجناروك)، الذي يحاول تدمير موطنه.. تم تسجيل العمل في استوديوهات "مارفيل"..

9- coco



تدور حول الفتى "ميجل" البالغ من العمر 12 سنة، ورحلته لاستكشاف عالم الموسيقى في أرض الموتى بقريته بالمكسيك، وهذا نتيجة عشقه للموسيقى، وهو الأمر الذي يتعارض مع قوانين أسرته، وفي هذه الرحلة يقابل "إرنستو دي لا كروز" موسيقاره الأحب، ويعرف الكثير عن تاريخ أسرته..

8- baby driver





( أنسيل يلجورت) سائق مُهرب شاب وموهوب، يعتمد على أسلوبه الخاص ليتبوأ أفضل مراكز اللعبة. عندما يلتقي فتاة أحلامه (ليلي جيمس)، يرى الفرصة في تغيير حياته وتطهيرها من الجرائم، لكن بعد إجباره على العمل لصالح زعيم الجريمة (كيفن سبايسي) يشعر بالخطر يتهدد حياته، حبه، وحريته.

7- star wars: the last jedi



استطاع فيلم أوبرا الفضاء والمغامرة "Star Wars: The Last Jedi"، تصدره شباك التذاكر العالمى بعد أسبوعين من عرضه، حاصدا إيرادات تعدت المليار دولار أمريكى، بعد عرضه فى أكثر من 4,232 دور عرض سينمائى حول العالم.

6- logan





تدور أحداث الفيلم في المستقبل، حيث ينبغي لـ(لوجان) و(البروفيسور تشارلز كزافييه) التعامل مع الخسائر التي سببها (ناثانيال إسيكس) بتدميره العالم وتركه في الخراب.. قدرات لوجان الشفائية الخارقة تشرع في التلاشي تدريجيا، بينما يقود داء الزهايمر كزافييه إلى نسيان كل شيء؛ ويصبح على لوجان مواجهة ناثانيال إسيكس وإلحاق الهزيمة به بمعاونة فتاة شابة تدعى (لورا كيني)، وهي الاستنساخ الأنثوي من وولفرين..

5- lady bird

فيلم Lady Bird يعتبر أول عمل سينمائي رسمي للمخرجة والكاتبة Greta Gerwig حيث تدور قصته حول ممرضة تعمل جاهدة للحفاظ على شمل عائلتها بعدما فقد زوجها

وظيفته، كما تحاول أيضا الحفاظ على علاقتها مع ابنتها المراهقة؛ التي تُلقب بإسم Lady Bird من أداء سيرشا رونان، والتي تريد أن تعيش حياتها بشكل جامح ومختلف عما

تريده لها والدتها.

4- wonder women



المرأة الخارقة أو المعجزة (بالإنجليزية: Wonder Woman) هو فيلم أبطال خارقين أمريكي صدر في سنة 2017، مبني على شخصية دي سي كومكس بنفس الأسم، الفيلم هو الإصدار الرابع ضمن إصدارات عالم دي سي السينمائي من إخراج باتي جنكينز وسينايو ألان هاينبرغ، عن قصة كتبها هاينبرغ وزاك سنايدر وجاسون فوكس. تقوم غال غادوت بدور المرأة الخارقة، ويشاركها التمثيل كل من كريس باين وروبين رايت وداني هيوستن وكوني نيلسن.

3- Dunkrik



تدور قصة الفيلم عن عملية الإجلاء الإعجازي لجنود الحلفاء من بلجيكا وبريطانيا وفرنسا، حيث تقطعت السبل بجنود الحلفاء وحوصروا بواسطة الجيش الألماني في شواطئ ومرافئ (دونكيرك) الفرنسية منذ 27 مايو وحتى 4 يونيو من عام 1940 أثناء قتال فرنسا في الحرب العالمية الثانية.

2- big sick



عقب تقديمه أحد فقراته الكوميدية، يتواصل كومايل (نانيجياني) الكوميديان البارع باكستاني المولد مع طالبة في سنة تخرجها تُدعى إيميلي (زوي كازان)، ورغم اعتقادهما بأنها ستكون ليلة عابرة سيتبادلان فيها الأحاديث، تنشأ بينهما علاقة تشرع في الازدهار حتى تتحول إلى حب حقيقي، وهو ما يُنبئ كومايل بكثير من التعقيدات التي سيواجهانها

مِن قبل والديه المسلمين..

1- get out

تدور أحداث الفيلم حول شاب إفريقي أمريكي يقوم بزيارة عائلة حبيبته البيضاء في مزرعة مملوكة لهم، لكنه يكتشف أن المزرعة التي يقيم بها أهل حبيبته قد اختفى عدد كبير من سكانها في ظروف غامضة، ومن هنا ينذره أحد قاطني المزرعة بضرورة الخروج بأقصى سرعة، لكنه يدرك أن القول أيسر كثيرا من الفعل.

اقرأ أيضا:

ممثلو هوليوود يختارون الأسود لدعم الممثلات في غولدن غلوب

حقائق مُدهشة لعشاق مسلسل الأصدقاء Friends