شاهد .. كارمن سليمان ترزق بطفلها الأول فماذا أطلقت عليه؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

نشر الملحن الشاب مصطفى جاد، على صفحته الرسمية على موقع “انستجرام”صورة لطفله الجديد، معلنا سعادته بوصول مولوده الأول، من زوجته الفنانة الشابة كارمن سليمان.

ونشر جاد صورة يظهر فيها 3 أكف، هي كفه وكف زوجته وكف الصغير، الذي اختارا أن يُطلقا عليه اسم “زين”.

وعلق جاد على الصورة “الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه، ربنا رزقني بإبني (زين)، من حبيبة قلبي وروحي كارمن ‏اللهم إني استودعتك أغلى ما أملك فإحفظهم بعينك التي لا تنام. آمين”.

جدير بالذكر أن كارمن سليمان هي الفائزة بلقب «نجمة العرب» من برنامج آراب آيدول الموسم الأول. حصلت علي بكالوريوس أعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام من أكاديمية الشروق.

ذاع صيتها منذ اشتراكها في برنامج اكتشاف المواهب أراب أيدول على قناة إم بي سي 1، وصولها للمرحلة النهائية ومنافستها على اللقب ضد المغربية دنيا بطمة.

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