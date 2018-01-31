هؤلاء هم أوسم 10 رجال بالعالم.. من بينهم شاب عربي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



قد تكون مهمة اختيار الرجل الأكثر وسامة من بين المليارات مهمة شاقة.. فالرجال الذين يحظون بوسامة عالية قد نجدهم في كل مكان، لكن هؤلاء الرجال الذين تم اختيارهم لهم صفات خاصة بهم، وحصلوا على مكانة مميزة لأنفسهم من خلال مواهبهم وعملهم، سواء التمثيل أو الموسيقى وحتى عرض الأزياء..



في هذا الخضم، كشف موقع "تريندرر" قائمته لأكثر رجال العالم وسامة وجاذبية عقب تصويت أجراه وشارك فيه عدد كبير من زوار الموقع. وتضم القائمة 10 رجال، أغلبهم لا يتجاوز عمرهم 30 سنة، ولن تتوقع البلد الذي حصل على المركز الأول؟

من الهند بلد العجائب والغرائب، وكذلك الجمال، حصل النجم البليودي الشاب والجذاب "هريثيك روشان" على لقب أوسم رجل في العالم لعام 2018، ضمن تصويت أجراه موقع "worldstopmost".

ويعتبر "هريثيك روشان" واحدا من أكثر النجوم الهنود جاذبية ووسامة، حيث يتمتع بعينين خضراوتين جميلتين وطول فارع وجسد رياضي إلى جانب خفّة الظل وحضور طاغٍ، إلى جانب كل هذه الميزات التي يصعب توفرها في رجل واحد، فهو يعتبر من أحد أفضل الراقصين في العالم.. فمن هم الرجال الذي حملتالقائمة أسماءهم..

في المركز الأول: هريثيك روشان

في المركز الثاني: كريس إيفانز

في المركز الثالث: توم هيدلستون

في المركز الرابع: روبرت باتينسون

في المركز الخامس: لان سومرهالدر

في المركز السادس: نواه ميلز

في المركز السابع: غودفري غاو

في المركز الثامن: نيال هوران

في المركز التاسع: عمر بركان الغلا

في المركز العاشر: الأمير ويليام

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