شريهان تنشر صورة لها مع زوجها وتتغزل فيه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

على الرغم من حرص الفنانة شريهان على عدم نشر أي صورة لزوجها رجل الأعمال علاء الخواجة عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي في ظل حرصه على الابتعاد عن الأضواء والإعلام منذ سنوات طويلة، إلا أنها فاجأت جمهورها عبر حسابها على “إنستغرام” بنشر صورة رومانسية لهما، ويبدو أن شريهان قررت أن تحتفل بالعام الجديد بطريقة مختلفة وتوجه برقيتها على التواصل الإجتماعي لزوجها.

وحملت البرقية الكثير من كلمات الحب والتقدير قائلة :”يا أعظم نصيب وقدر واختيار يامن أخذت قلبي وحبي وعشقي وإحترامي، وأخذت بيدي من بعد الله سبحانه وتعالى، يا من شرفتني بحمل إسمك وإسم عائلتك الكريمة، يا من أعطيتني أجمل جوهرتين لولوة وتالية القرآن ويُتَوِجَهُم أخوهم عمر علاء الخواجة، يا من أعطيتني الحياة وكل الحب والإحترام وأعظم عائلة عائلة الخواجة الكريمة .. كل ثانية وساعة ويوم في عمرك وأنت لي كل الخير والحب والصدق والإحترام والكرم والعطاء والدرس العظيم في الحياة الدنيا، أُصلي لربي فرضاً وطاعةً ثم أُصلي له مرة أخرى شكراً على وجودك في عمري يا كل عمري الجميل”.

يذكر أن رجل الأعمال علاء الخواجة متزوج أيضا من الفنانة والمنتجة إسعاد يونس حتى الآن، وتجمع صداقة قوية بين الزوجتين.

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