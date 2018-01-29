"ميز رانر: ذا ديث كيور" يتصدر إيرادات السينما في أمريكا

... دبي تسعى لتحقيق رقم قياسي بتكوين أكبر متاهة بشرية احتفاءا بإطلاق فيلم مايز رانر: ذا ديث كيور سعت مجموعة صالات «نوفو سينماز»لتحقيق رقم قياسي في سجل غينيس للأرقام القياسية ببناء «أكبر متاهة بشرية في العالم»

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