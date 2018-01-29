"ميز رانر: ذا ديث كيور" يتصدر إيرادات السينما في أمريكا
أخبار الآن | لوس انجيلوس - أمريكا ( رويترز )
تصدرُ فيلمُ الخيالِ العلمي الجديد (ميز رانر: ذا ديث كيور) إيرادات السينما في أمريكا الشمالية مطلعَ الأسبوع محققا إيرادات بلغت 23.5 مليون دولار.
والفيلم بطولة ديلن أوبراين وكايا سكوديلاريو وناتالي إيمانويل ومن إخراج ويس بول.
وتراجعَ فيلمُ الحركة (جومانجي: ويلكم تو ذا جانجل) من المركزِ الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع بإيراداتٍ بلغت 16.4 مليون دولار.
والفيلم بطولة دوين جونسون وجاك لبلاك وكيفين هارت ومن إخراج جيك كاسدين.
وتقدم الفيلم الدرامي (هوستاليز) من المركز الثالث والعشرين إلى المركز الثالث هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 10.2 مليون دولار.
والفيلم بطولة كريستيان بيل وروزاموند بايك وبين فوستر ومن إخراج سكوت كوبر.
وصعد الفيلم الموسيقي (ذا جريتست شومان) من المركز الخامس إلى المركز الرابع هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 9.5 مليون دولار.
والفيلم بطولة هيو جاكمان وميشيل وليامز ومن إخراج مايكل جراسي.
وتراجع فيلم الدراما (ذا بوست) من المركز الرابع إلى المركز الخامس هذا الأسبوع محققا إيرادات بلغت 8.9 مليون دولار.
والفيلم بطولة توم هانكس وميريل ستريب وسارة بولسون ومن إخراج ستيفن سبيلبرج.
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