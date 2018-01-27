نجمة هوليود الشهيرة ريز ويذرسبون بثلاثة أرجل

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (وكالات)



طلبت نجمة هوليود الشهيرة الممثلة ريز ويذرسبون من معجبيها تقبلها كما هي، بعد أن "كشفت مجلة فانيتي فير أن لديها ثلاثة أرجل".بالطبع، جاءت دعابة ويذرسبون، بعد صورة نشرتها مجلة فانيتي فير لها بثلاثة أرجل، ولزميلتها الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري بثلاث أيدي.

وتنشر عادة مجلة فانيتي فير كل عام صورة لنجوم هوليود تلتقط خلال موسم الجوائز، وكانت صورة ويذرسبون هذا العام مع 12 نجما سينمائيا آخر هي صورة الموسم التي التقطتها صحفية شؤون هوليوود في المجلة آني ليبوفيتز.

لكن المجلة الفنية الشهيرة، قالت إن الصورة تظهر فيها بطانة الفستان الذي كانت ترتديه ويذرسبون وليست ساقها. لكن الأمر لم يبدو مقنعا لأن ويذرسبون لم تكن وحدها من وجدت لديها طرفا زائدا، فقد ظهرت أوبرا وينفري هي الأخرى بيد ثالثة.

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ففي صورة مختلفة، تجمع النجمتين، والتي حذفت من موقع المجلة الإلكتروني فيما بعد، بدت وينفري بثلاثة أيدي. وقد تحلت كلا النجمتان بحس الفكاهة وتقبلتا الموضوع على أنه دعابة. وحاولت فانيتي فير أن تتماشى مع تقبل النجمتين للصور كدعابة وقالت، كيف تتوقعون من أوبرا وينفري أن تستطيع خلط الأشياء وقلب الموازين بيدين اثنتين فقط؟.

وقد عمدت المجلة إلى إزالة الممثل جيمس فرانكو من عددها الالكتروني المخصص لتغطية موسم الجوائز في هوليود بعد أن أجرت معه مقابلة والتقطت صورا له. وجاءت هذه الخطوة بعد أن وجهت اتهامات لفرانكو بسوء السلوك والتحرش الجنسي من قبل خمس نساء، بما في ذلك طالبات في مدرسة التمثيل التي تعود له.

وقال متحدث باسم المجلة: "اتخذنا قرارا بعدم إدراج جيمس فرانكو على غلاف المجلة المخصص لهوليوود بمجرد علمنا باتهامه بسوء السلوك ". ولم تكن هناك حاجة لإعادة التصوير لأن الصور التي تُختار عادة للغلاف يتم التقاطها بشكل منفصل في مجموعات صغيرة.

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