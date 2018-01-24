وفاة صاحب أبرز شخصية في الكارتون الشهير "تلي تابيز"

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

توفي الممثل "سيمون شيلتون بارنز" الذي لعب دور "تينكي وينكي" في المسلسل التلفزيوني الأطفالي الشهير "تليتبيزTELETUBBIES عن عمر يناهز 52 عامًا، ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن بارنز كان راقص باليه ومصمم رقصات للأطفال، وكان من أروع وأكثر الموهوبين في عمل برامج للأطفال.



يذكر أن تليتبيز من أشهر برامج الأطفال التي قدمتها بريطانيا، واستمر عرض المسلسل منذ سنة 1997 إلى عام 2001، وتدور حلقاته حول مغامرات أربع شخصيات تينكي وينكي، ديبسي، لالا، بو.

ونشر ابن الفنان الراحل هنري بارنز، منشور على حسابه بموقع فيسبوك نعى به والده الراحل، وتحدث خلاله عن الإحراج الذي كان يشعر به في الصغر بسبب عمل والده كممثل وراقص، مؤكدا أن هذا الاحراج زال، ولا يمكنه إلا أن يكون فخورا بوالده أكثر مما هو فخور به الآن.

وأضاف هنري خلال منشوره، أن والده الذي رحل يوم الأربعاء الماضي، كان أروع وألطف رجل عرفه في حياته، ولم يحب أي شيء مثلما أحبه، موضحا أنه يعلم أنه في مكان أفضل الآن، وأنه يريد ألا يراه حزينا، ولذا سيكمل حياته بالطريقة التي يريدها والده.

كما نعت ابنة شقيق الفنان الراحل، الممثلة إميلي عتاك، عمها قائلة إنه كان الرجل الأكثر موهبة على الإطلاق، مؤكدة أن كل من رآه أحبه، يذكر أن بارنز ولد في إنجلترا عام 1966في إنجلترا، ليبدأ حياته العملية في العمل كراقص باليه، ليعمل بعد ذلك كمصمم رقصات مسرحية و تلفزيونية، قبل أن يلعب دوره في المسلسل الكارتوني الشهير "تيلي تبيز".

أدى المسلسل الكارتوني أربع شخصيات "تينكي وينكي" المتميز بلونه البنفسجي، وديبسي صاحب اللون الأخضر، و"لالا" صاحبة اللون الأصفر، وبو صاحبة اللون الأحمر، واستمر عرض هذا المسلسل لأربعة أعوام في الفترة من عام1997 إلى 2001.

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