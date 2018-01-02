مغردون .. لهذا أطلقنا لقب ملكة الإنسانية على أحلام

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

تفاعل عدد كبير من رواد تويتر مع وسم “أمنيتك في 2018” الذي أطلقته الفنانة الإماراتية أحلام عبر “تويتر”.

وعبر المشاركون بالوسم عن أمنياتهم مختلفة، إلا أن الفنانة فاجأت أحدهم بالاستجابة لطلبه، فقد تمنى عبد الرحمن الحكمي أن يتمكن من متابعة دراسته وكتب: “أمنيتي أن أواصل دراستي… الله ييسرها من عنده”.

ورداً عليه كتبت أحلام: “أنا أتكفل بدراستك حبيبي”.

وأثار ذلك ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل، وأبدى عدد كبير من المتابعين إعجابهم بتعاطف النجمة مع المتابع وبمشاعرها الإنسانية.

كما ردت أحلام على احدى المتابعات التي تمنت رؤية والدتها قائلة"وش ضروفك حبيبتي تعالي خاص والله ان قدرني ربي وديتك لها لو بطياره خاصه تشوفيها ان شاء الله وترجعين لا تكتبين ع العام تعالي خاص عملت لك فولو"

جدير بالذكر أن إدارة “سناب شات” أعلنت أحلام أخيراً ضمن الأشخاص الأكثر تأثيراً في العالم، وقد تلقت الفنانة لهذه المناسبة هدية وعلقت على ذلك عبر حسابها على “إنستغرام” وكتبت: “شكراً إدارة سناب شات في لوس انجلوس على الهدية الي أرسلوها وقد تم اختياري من قبل إدارتهم ضمن مجموعة من المؤثرين في العالم، شكرًا على هدية العام الجديد 2018”.

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