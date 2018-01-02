"ماريا كاري" تلقى سخرية عارمة في حفل ليلة رأس السنة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

على الرغم من تحذير خبراء الأرصاد الجوية من برودة الطقس في الولايات المتحدة خلال رأس السنة، إلا أن هناك من تحدى هذا الصقيع واستطاع الخروج للاحتفال، "ماري كاري" كانت أكثر شجاعة من هؤلاء، حيث أطلت في الحفل بفستان شفاف.. وهو ما جعلها تشعر ببرودة كبيرة جدا.. حينما اعتلت المسرح

هذا الحفل الذي أقيم في ميدان "تايم" في مدينة نيويورك الأمريكية، إستطاعت من خلاله أن تعوض جزءا من الفشل في العام الماضي، والذي التصق في أذهان الجمهور بموقف محرج حصل للمغنية وهي على المسرح..

خلال حفل هذه السنة، حاولت "طلب الشاي" الساخن لمقاومة لدغات الصقيع ولحماية حنجرتها، لكنها لم تحصل عليه إلا بعد انتهاء الحفل وكانت الصورة التي شاركتها "ماريا كاري" مع معجبيها وهي ترتشف الشاي أخيرا بمثابة إنتصار صغير لها بعد حفل في الأجواء الباردة..

هذا الموضوع أصبح من أكثر الموضوعات رواجا على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأولى من عام 2018، حيث سخر المتابعين من طلبها المتواضع..

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