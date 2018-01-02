بطلة مسلسل "The X-Files" الشهير.. تفاجأ جمهورها بهذا القرار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (تي في إنسايدر)

في الوقت الذي بحثت جماهير "جيمس بوند" عن بديل لممثله "دانيال كريغ"، كانت المفاجأة كبيرة بترشيح إمرأة من طينة الممثلة الشهيرة "جيليان أندرسون" للدور، خصوصا وأن الدور ظل حكرا على الرجال منذ سنوات.. اليوم عادت "جيليان" المفاجأة" لتخلق المفاجآة وتنسحب من بطولة مسلسل الخيال العلمي "The X-Files"، وهو المسلسل الذي كان سببا في شهرتها..

اعتبر قرار "أندرسون" محزنا لكل محبي ومتابعي مسلسل "The X-Files"، إلا أنها تشبثت بقرار الاعتزال من بطولة المسلسل الذي كان سببا في شهرتها منذ تسعينيات القرن الماضي.. وفق تصريحاتها لموقع "تي في إنسايدر".. وستكون آخر مشاركاتها في المسلسل الموسم الـ 11، والذي سيبدأ عرضه الأول في 3 يناير/ كانون الثاني.

عبرت "جيليان أندرسون" عن دهشتها نظرا لانزعاج الجمهور من قرار الاعتزال من المسلسل بعد مرور 25 عاما، مؤكدة أن هذا القرار الصائب في الوقت المناسب..

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