أم بديلة تلد الطفلة الثالثة لكيم كارداشيان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

استقبلت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، وزوجُها مغني الراب كانيي ويست ، يوم الاثنين الماضي ، طفلتهما الثالثة من خلال أم بديلة، وقالت كيم في رسالة عبر التطبيق الخاص بها: "يسعدني أنا وكانيي أن نعلن ولادة طفلتنا الجميلة بصحة جيدة".

وشكر الثنائي الأم البديلة التي لم يتم الكشف عن اسمها، إذ قالت كيم إنها "حققت أمنيتنا بأعظم هدية يمكن للمرء أن يقدمها"، وقالت نجمة تلفزيون الواقع إنها قررت الاستعانة بأم بديلة بعدما حذرها الأطباء من مخاطر صحية إذا حملت مجددا.

يذكر أن كيم وكانيي لديهما طفلان ، هما نورث البالغة من العمر 4 سنوات، وساينت البالغ من العمر عامين، وقد لجأ الزوجان إلى أم بديلة بعد أن حذر الأطباء كيم من مخاطر صحية في حال حملت مجددا، وسبق لكرداشيان الزواج من المنتج الموسيقي دامون توماس، لتنتهي قصتهما بالطلاق في عام 2004 فيما الزواج الثاني، والذي شغل العالم بأسره لحفله الأسطوري ونهايته التراجيدية كان من لاعب كرة السلّة كريس همفريس في اَب/أغسطس 2011 لينتهي بالطّلاق بعد 72 يوم فقط.

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