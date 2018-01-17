وفاة غامضة لمغنية الروك دولوريس أوريوردان

أخبار الآن | لندن - بريطانيا - (وكالات)

تحقق شرطة لندن في وفاة دولوريس أوريوردان المغنية الرئيسية في فريق الروك الأيرلندي ذا كرانبيريز التي قالت المسؤولة الإعلامية الخاصة بها إنها توفيت فجأة، أول من أمس، عن عمر 46 عاماً أثناء زيارة للندن لتسجيل أغانٍ، ولم يتضح بعد سبب الوفاة.

وقالت شرطة لندن إن امرأة في العقد الخامس توفيت في وقت مبكر من صباح الاثنين في فندق بارك لين في وسط لندن. وقال ناطق إن الشرطة تحقق في حالة الوفاة التي تتعامل معها على أنها «غامضة». وأضاف أنه لم يتم رسمياً بعد التعرف على المتوفاة.

وكان إيقاع وألحان أغاني أوريوردان من الأسباب التي أسهمت في صعود نجم فريق ذا كرانبيريز في أوائل تسعينات القرن الماضي عندما اشتهرت أغنيات مثل «لينجر» و«دريمز» و«زومبي». وباع الفريق أكثر من 40 مليون تسجيل.



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