راقصة مصرية تعلن ترشحها لإنتخابات الرئاسة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

سادت مصر حالة من الجدل بعد إعلان الدكتورة الجامعية "منى برنس" صاحبة فيديو الرقص الشهير، ترشحها رسمياً للانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر، ثم اعلان الراقصة المصرية "سما المصري" ترشحها هي الأُخرى، مؤكدةً أنها ستعلن عن برنامجها الإنتخابي لاحقاً.

جاء إعلان "سما المصري" عن ترشحها لإنتخابات الرئاسة 2018 من خلال تغريدةٍ نشرتها على تويتر تحت وسم عنوانه "#سما_المصري_رئيستي" قالت فيها: "شعب مصر العظيم ..أعلن أنا الفنانة سما المصري الترشح لانتخابات الرئاسة 2018 وسوف أعلن عن برنامجي الإنتخابي قريبًا..حفظ الله مصر وشعبها وأهلها وجيشها وشرطتها".

وألحقتها بتغريدة أخرى قمت فيها الشكر لكل من ساندها في الإنتخابات القادمة قائلةً: "أوجه الشكر لكل شخص يؤيدني ويقف خلفي بالانتخابات.. بيكم سنواجه المستحيل".

يذكر أن سما المصري أعلنت ترشحها في انتخابات الرئاسة الماضية في 2014، ورفعت تسجيل فيديو – وقتها- تظهر فيه وهي تتحدث عن سياستها في حال تبوأت منصب الرئاسة في مصر، بقولها إنها ستجعل البلد "سايبة على الآخر" للراغبين بـ "السكر ومرافقة النساء".

وقالت سما إنها ستجعل البلد "سايبة على الآخر"، أي ستترك الحبل على الغارب، وستجعل "الناس تاخذ راحتها"، بحيث من يريد أن يسكر أو يرافق النساء سيكون له مطلق الحرية في كل ما يريد، وأكدت المصري أنه لا مشكلة لديها في ذلك، لأن أهم شيء في ما يمكن وصفه ببرنامجها الانتخابي هو أن سعادة الناس وأن "تكون متكيفة ومبسوطة".

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