عائلة فيرساتشي تتبرأ من مسلسل تلفزيوني أمريكي يجسد قصة قتله

أخبار الآن | ميلانو -إيطاليا (رويترز) -



مسلسل أمريكي مرتقب يدور حول حادثة قتله بالرصاص عند مدخل منزله الساحلي في ميامي بولاية فلوريدا عام 1997، يبدأ عرض المسلسل، الذي تنتجه شركة (توينتي فيرست سنشري فوكس)، في الأسبوع المقبل وهو من بطولة الممثلة الإسبانية بينيلوبي كروز والمغني ريكي مارتن من بويرتوريكو.

ولقي جياني فيرساتشي مصرعه بالرصاص على يد سفاح يدعى آندرو كونانان عند مدخل منزله الساحلي في ميامي بولاية فلوريدا عام 1997، وقالت شركة فيرساتشي في بيان يوم الاثنين إنها "لم تعط إذنا ولم تشارك في المسلسل التلفزيوني".

وأضافت أن المسلسل ينبغي اعتباره "قصة خيالية" لأنه مستوحى من كتاب لم تتم إجازته وهو كتاب (فالجر فيفورس) من تأليف مورين أورث، ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم شركة (توينتي فيرست سنشري فوكس) للحصول على تعليق.

كان فيرساتشي قد أسس عام 1978 بيت الأزياء الذي يحمل اسمه ويشتهر بشعار رأس ميدوسا. وفي 2014 اشترت شركة بلاكستون الأمريكية الخاصة حصة 20 بالمئة فيه، والمديرة الفنية للدار حاليا هي دوناتيلا شقيقة جياني وتتولى أيضا منصب نائبة رئيس المجموعة.

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