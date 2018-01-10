الفنان التونسي "لطفي بوشناق" يختتم حفلات "أمسيات" بأبو ظبي

أخبار الآن| ابو ظبي- الامارات العربية المتحدة (متابعات)



يختتم الفنان التونسي "لطفي بوشناق"، الليلة، سلسلة حفلات غنائية ضخمة تحت عنوان «أمسيات»، بأبوظبي فى حديقة أم الإمارات العاصمة، لإعادة إحياء التراث الموسيقي، وذلك تحت رعاية الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، ومن المقرر أن يقدم الفنان التونسي مجموعة مختارة من أغاني المورث الشعبي التونسي، بمشاركة فرقة عالمية تضم 16 موسيقياً من المغرب العربي وأوروبا.



وأحيّت سيدة المقام العراقي فريدة محمد علي أولى حفلات السلسلة، مساء أمس، فيما يُحيي المغني الهندي جاويد علي، أحد أبرز مطربي الخلفيات الموسيقية في السينما الهندية، الأمسية الثانية مساء، اليوم الثلاثاء، ويقدم خلال الحفل مجموعة من الأغاني التقليدية التراثية، وأغاني الأفلام التي تظهر التأثير الملحوظ للتعابير المعاصرة، وتحظى بشعبية واسعة بين الجمهور.

يذكر أن البرنامج يتضمن ثلاث أمسيات موسيقية أقامت في حديقة أم الإمارات بالعاصمة، وأحياها نخبة من الفنانين العرب وشبه القارة الهندية، وقدموا فيها مجموعة من الأغاني التراثية التقليدية المستوحاة من تراث الشرق العريق.

ويأتي برنامج سلسلة الحفلات الموسيقية «أمسيات» انعكاساً لجهود دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، لرفع الوعي المجتمعي تجاه مختلف أنوع الموسيقى، التي تسهم في تعزيز التسامح والحوار مع الآخر. ويشارك في الحفلات الثلاث كل من الفنانين: العراقية فريدة محمد علي والتونسي لطفي بوشناق والهندي جاويد علي.

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